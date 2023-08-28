ضبط عاطل بحوزته 1000 جرام من مخدر الأفيون قبل ترويجها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات ، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية نجع سعد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج بحوزته كمية كبيرة من مخدر الأفيون، وزنت حوالى كيلو جرام، وهاتف محمول، وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف مسكن المتحرى عنه وتم متلبس بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة سوهاج عن قيام ص . ج . س . خ عاطل ويقيم بناحية نجع سعد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج بجلب كمية من مخدر الأفيون تمهيدا لترويجها على عملائه وراغبى الكيف.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء تواجده داخل مسكنه بذات العنوان وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الأفيون بلغت 1000 جرام تقريبا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض عبارة عن مطواه ومبلغ مالى 2300 جنيه.

بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.