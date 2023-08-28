صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "البنوك" بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، يليه قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، واستقر قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وهبطت قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات السلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التولي، وانخفض قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 0.3%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 720.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.83%، والعرب على 7.81%، واستحوذت المؤسسات على 20.703% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.29%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 134.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 512.9 ألف جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18584 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 22462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7779 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5517 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.