صالون نقابة الأطباء الثقافى يستضيف الباحث البيئي الدكتور أحمد العدوى 30 أغسطس

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي لشهر أغسطس حيث يستضيف الصالون الدكتور أحمد العدوي وذلك يوم الأربعاء 30 أغسطس الجارى الساعة 7 مساء بدار الحكمة.

دكتور أحمد العدوي، هو بروفيسور مساعد في قسم العلوم الإسلامية بكلية العلوم الدينية، في جامعة تشانكالي أونسيكيز مارت، تركيا وقد نشر عددًا من الأبحاث في مجالات التاريخ الإسلامي والتراث العربي. كما ترجم الدكتور أحمد العدوي عددًا من النصوص الأكاديمية، وأبرزها "الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى" من تأليف يوسف رابوبورت، و"جيش الشرق : الجنود الفرنسيون في مصر 1798-1801" من تأليف تيرى كرودى، ومترجم كتاب نشأة الإنسانيات الحائز على جائزة الشيخ زايد فرع الترجمه عام 2022، و"المرأة ونقل المعرفة الدينية في الإسلام" من تأليف أسماء سيِّد والذي سيتم مناقشتة خلال صالون دار الحكمة الثقافى.

وكانت النقابة أعلنت عن إطلاق "صالون دار الحكمة الثقافي" والذي سيستضيف مشاهير الكتاب و المبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية و إبداعية بحضور الأطباء والمهتمين .

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون ان صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل علي تقديم محتوي متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون.

ودعت الدكتورة ايمان سلامه عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت علي الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبه أدبية او فنيه من الأطباء في الصالون الثقافي والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة .