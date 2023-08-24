30 أغسطس.. آخر فرصة لقيد خريجى كليات الأسنان دفعة 2021 بالنقابة

كتبت آية دعبس

تنتهى فترة القيد الاستثنائية التى أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، عنها لدفعة 2021 فقط، وذلك لاستكمال أوراق التكليف، الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تسلم النقابة العامة لأطباء الأسنان، بطاقات العضوية لدفعة 2021، يوم الجمعة 25 أغسطس 2023، بقاعة اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على أن يكون حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ يوم 31 يوليو 2023.

وأوضحت النقابة، أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لإستلام بطاقات العضوية ، مشيرة إلى أنه سوف يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً، على أن يحضر الطبيب بشخصه و معه ( البطاقة الشخصية + كعب استمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة ).

وأشارت إلى أنه لن يتسلم الطبيب أى بطاقة عضوية إذا لم يسجل على الفورم أو تاريخ الترخيص الخاص به صدر بعد 31 يوليو 2023، علما بأنه سوف يتم الإعلان عن أيام أخرى لتسليم باقى بطاقات العضوية على صفحة النقابة للمتقدمين بالنقابة العامة.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بداية شهر مايو الماضى، عن صدور الدفعة الثالثة عشر والأخيرة من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين للتسجيل بالنقابة العامة من دفعة 2021، وكان آخر يوم لاستلام تراخيص يوم 16 مايو 2023.