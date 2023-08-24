اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 09:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

30 أغسطس.. آخر فرصة لقيد خريجى كليات الأسنان دفعة 2021 بالنقابة

الخميس، 24 أغسطس 2023 09:00 ص
30 أغسطس.. آخر فرصة لقيد خريجى كليات الأسنان دفعة 2021 بالنقابة نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتهى فترة القيد الاستثنائية التى أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عنها لدفعة 2021 فقط، وذلك لاستكمال أوراق التكليف، الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023.
 
ومن المقرر أن تسلم النقابة العامة لأطباء الأسنان، بطاقات العضوية لدفعة 2021، يوم الجمعة 25 أغسطس 2023، بقاعة اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على أن يكون حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط، وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ يوم 31  يوليو  2023.
 
وأوضحت النقابة، أنه على الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية مراجعة نقاباتهم لإستلام بطاقات العضوية ، مشيرة إلى أنه سوف يبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 10 صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراً، على أن يحضر الطبيب بشخصه و معه ( البطاقة الشخصية + كعب استمارة التقديم + ترخيص مزاولة المهنة ).
 
وأشارت إلى أنه لن يتسلم الطبيب أى بطاقة عضوية إذا لم يسجل على الفورم أو تاريخ الترخيص الخاص به صدر بعد   31  يوليو 2023، علما بأنه سوف يتم الإعلان عن أيام أخرى لتسليم باقى بطاقات العضوية على صفحة النقابة للمتقدمين بالنقابة العامة.
 
وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، بداية شهر مايو الماضى، عن صدور الدفعة الثالثة عشر والأخيرة من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين للتسجيل بالنقابة العامة من دفعة 2021، وكان آخر يوم لاستلام تراخيص يوم 16 مايو 2023.
 
 

نقابة الاسنان

القيد بنقابة الاسنان

قيد دفعة 2021 بنقابة الاسنان

نقابة أطباء الاسنان



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأسنان: تطبيق زيادة رسوم القيد على الدفعة الجديدة بداية من أغسطس

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:00 م

عضو بنقابة الأسنان: زيادة معاشات "المهن الطبية" تهدد بوقف صرفها بعد 15 عامًا

الخميس، 22 يونيو 2023 05:00 ص

نقابة الأسنان تخاطب جامعتى المنيا وأسيوط لصرف مكافأة الامتياز وفقا للزيادات الجديدة

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:27 م

نقابة الأسنان تطلق "الملتقى" لتبادل الأطباء خبراتهم وتجاربهم العملية

الأحد، 11 يونيو 2023 04:00 ص

نقابة الأسنان تطالب بإخطارها قبل التحقيق مع أعضائها لدعمهم قانونيا

السبت، 10 يونيو 2023 01:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة