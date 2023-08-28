زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب إقليم البرانس العليا جنوب غرب فرنسا

باريس (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، إقليم البرانس العليا الواقع فى جنوب غرب فرنسا.

وذكرت قناة (فرانس إنفو تى فى) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن سكان بلدية "سان بي دو بيجور" بالقرب من بلدية "تارب" فى "البرانس العليا" شعروا بالزلزال الذى استمر نحو 20 ثانية.. موضحة أن الظاهرة ليست جديدة.

يذكر أنه فى 17 أبريل الماضى، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة مدينة "لا مونجي" الواقعة فى إقليم "البرانس العليا".

يذكر أن عدة مقاطعات فرنسية بمنطقة أوفيرن-رون ألبي، شهدت عواصف رعدية شديدة مصحوبة بالبرَد ليلة السبت، وذلك بعد موجة حر غير مسبوقة.