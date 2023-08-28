اليوم السابع
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رفع 433 حالة إشغال وغلق وتشميع سنتر تعليمى يُدار دون ترخيص بالدقى.. صور

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:48 ص
رفع 433 حالة إشغال وغلق وتشميع سنتر تعليمى يُدار دون ترخيص بالدقى.. صور رفع 433 حالة إشغال وغلق وتشميع سنتر تعليمى يُدار دون ترخيص بالدقى
كتبت – مرام محمد

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شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات، حملة لتنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر تعليمي يُدار دون ترخيص في شارع مصدق مع محي الدين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإيقاف الأنشطة التعليمية المخالفة وغير المرخصة وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط ومنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين.

وشهدت الحملة رفع إشغالات الكافيهات من شارع التحرير مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 433 حالة إشغال تم إيداعها بالكامل في مخازن الحي.

يٌذكر أن حي الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة بشوارع "السودان، والحسين، ومصدق، والمروة"، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال من الطريق العام ومنع كل صور إعاقة الطريق ومواجهة الأنشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لـ3 كافيهات تدار دون تراخيص مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين، بالإضافة إلى غلق وتشميع محل كاوتش ومخبز فينو لإدارته دون ترخيص ومخالفته للاشتراطات وإشغال الطريق العام، ورفع 654 حالة إشغال وإيداعها بمخازن الحي.

تشميع سنتر تعليمى يُدار دون ترخيص
تشميع سنتر تعليمى يُدار دون ترخيص

 

رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقى (1)
رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقى (2)
رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقى (3)
رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقى (4)
رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقى (5)
رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقي

 

رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقى (6)
رفع إشغالات الطرق خلال حملة بالدقي

اشغالات

حي الدقي

محافظة الجيزة

غلق سنتر تعليمي

الدروس الخصوصية



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