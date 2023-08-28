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رطوبة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل بكل الأنحاء

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:34 ص
رطوبة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل بكل الأنحاء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 28 أغسطس حتى السبت المقبل 2 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
الإثنين 28 أغسطس : 
 
شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
الثلاثاء 29 أغسطس: 
 
شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
من الأربعاء 30 أغسطس إلى السبت 2 سبتمبر: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
 

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