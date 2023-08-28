رصف شارع المشير أحمد إسماعيل بالزقازيق لاستكمال خطة التوحيد المرورى

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف التطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي) بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع وخاصه اوقات الذروة.

أشاد المحافظ بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية في تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة وكذلك التواجد المروري الدائم لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لإنهاء أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أوضح المحافظ أنه فور الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل سيتم توحيد اتجاه حركة السيارات بهما لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع القومية بطول 350 م وعرض 16 مترا، وكذلك امتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي سابقاً) بطول 500 متر، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ازالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات لتوحيد الإتجاهات ووضع طبقات الأساس وضبط المناسيب ورش مادة التشريب وتركيب بلدورات علي جانبي الشارعين باجمالي اطوال 850 مترا وبتكلفة 5 ملايين جنيه.