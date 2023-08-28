اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل السفير الكورى داخل موقع محطة الضبعة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:31 م
رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل السفير الكورى داخل موقع محطة الضبعة رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل السفير الكورى
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل  الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كيم يونج هيون  السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية بمدينة "نواة" المدينة السكنية لإقامة العاملين بمشروع المحطة النووية بالضبعة.

وأعرب  السفير الكورى عن سعادته بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة وعبر الجانبان عن سعادتهما بمشاركة الشركات الكورية تحت رئاسة شركة "KHNP" المشاركة فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بالضبعة.

و أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس  هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد مشروع المحطة النووية بالضبعة تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وتسليم أول معدة رئيسية من معدات طويلة الأجل وهى مصيدة قلب المفاعل "Core Catcher" للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصى بالضبعة الذي انشأته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الموقع لإستقبال مكونات المحطة النووية بالضبعة. كما اشار سيادته انه خلال هذه الفترة تم الإحتفال بتوقيع العقد بين شركة "اتوم ستروي اكسبورت" وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) التي ستتولى الأعمال المتعلقة بإنشاء "جزيرة التوربينات" للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية.

كما صرح الدكتور رئيس مجلس الإدارة بأن من القيم والمبادىء الأساسية لبرنامج الطاقة النووي المصري هي الحصول على دعم المجتمع النووي الدولي بشكل فعال. حيث انه بالإضافة إلى المشاركة الوثيقة لشركائنا الروس، مشاركة شركة كورية ذات خبرة مثل شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) في مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقاً لهذا المبدأ الهام وكما أن وجود سعادة السفير الكورى بموقع المحطة النووية بالضبعة هو شهادة على دعم كوريا وإلتزامها بهذا التعهد التاريخي والذي سيؤتى بثماره على حياة الشعب المصري وتوطيد أواصر التعاون فى هذا المجال.

وشدد الوكيل على أهمية المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال مشاركة الشركات المصرية مع الشركة الكورية والشركات الروسية في تنفيذ المشروع.

كما أكد على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد بمثابة حافز لتعميق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

ومن جانبه قال  كيم يونج هيون  السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية انه منذ توليه مقاليد السفارة الكورية بالقاهرة فإنه يسعد بالعمل و التي تربطها علاقات صداقة وطيدة وتعاون مشترك مع كوريا الجنوبية، كما عبر عن سعادته انه في مستهل عمله حرص على زيارة هذا الصرح العملاق مشروع محطة الضبعة النووية والذي سيضم المزيد من الخبراء الكوريين، كما عبر سيادته ان اختيار مصر للطاقة النووية يأتي ليؤكد علي سياسة الدولة المصرية نحو تبني خيار الطاقة النووية كأحد الطاقات النظيفة والخضراء الصديقة للبيئة.

وتخللت الزيارة جولة بمدينه نواة وزيارة الرصيف البحرى ثم الوحدة النووية الأولى الجارى تنفيذ اعمال الإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للجدول الزمنى للمشروع حيث عرض مدير المشروع من الجانب المصرى ومدير المشروع من الجانب الروسى ومدير المشروع من الجانب الكورى تقارير الأعمال لإيضاح ما تم تحقيقه وما يجرى تنفيذة من اعمال وماهو مخطط.

المقابلة
المقابلة
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

 

رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل السفير الكورى
رئيس هيئة المحطات النووية يستقبل السفير الكورى

 


الكهرباء

الضبعة

المحطات النووية

كوريا

هيئة المحطات النووية



الموضوعات المتعلقة

"وول ستريت جورنال": السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية فى المملكة

السبت، 26 أغسطس 2023 06:00 ص

رئيس هيئة المحطات النووية لـ"اليوم السابع": انتهينا من الجزيرة النووية استعدادا لتركيب مصيدة قلب المفاعل.. أمجد الوكيل: صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الرابع نوفمبر المقبل.. ويؤكد: الحلم المصرى النووى أصبح حقيقة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:00 ص

مسئول روسى: أوكرانيا تقوم بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا لمهاجمة محطة نووية

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:00 ص

مشروع تطوير غرب مصر.. رفع قدرة الشبكة الكهربائية بمطروح يسهم فى جذب الاستثمارات.. المحطة النووية تتوج المشروعات التنموية بالمحافظة.. إنشاء 2050 وحدة سكنية لأهالى الضبعة.. ولوحة سيد مختار أول محطة شمسية فى سيوة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:00 م

خطة النواب: "المحطات النووية" ضمن أكبر 3 هيئات حصولا على المساهمات 24/2023

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:00 ص

رئيس المحطات النووية يزور الأكاديمية التقنية لتدريب الكوادر المصرية بروسيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:26 م

المحطات النووية تعلن نجاح الزيارة التفتيشية للمفاعل الرابع في الضبعة

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:22 م

رئيس هيئة المحطات النووية يدعو للتعاون فى المجال النووي بين الدول الأفريقية

الأحد، 30 يوليو 2023 08:25 م

المحطات النووية: تركيب أول وحدة نووية بالضبعة 6 أكتوبر المقبل

الإثنين، 24 يوليو 2023 09:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة