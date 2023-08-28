خارجية فلسطين: الدبيبة أعلن من سفارتنا في ليبيا تجريم التطبيع مع إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، "بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى سفارة دولة فلسطين في طرابلس".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الدبيبة أعلن من داخل سفارة دولة فلسطين رفض حكومة بلاده التطبيع مع دولة الاحتلال وتجريمه لأي اتصال يجمع أي مسؤول ليبي مع ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت وسائل إعلام ليبية قالت في وقت سابق، إن "الدبيبة أكد من داخل السفارة الفلسطينية، عدم علمه بما قامت به وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش للتطبيع مع إسرائيل".
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