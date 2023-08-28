خارجية فلسطين: الدبيبة أعلن من سفارتنا في ليبيا تجريم التطبيع مع إسرائيل

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الدبيبة أعلن من داخل سفارة دولة فلسطين رفض حكومة بلاده التطبيع مع دولة الاحتلال وتجريمه لأي اتصال يجمع أي مسؤول ليبي مع ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي".