حبس عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية فى الجمالية 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات من شقة بمنطقة المقطم، وقرر بيعها لأحد محلات الصاغة فى منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية") فى دائرة قسم شرطة الجمالية، وكان بحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة). وبعد مناقشته حول مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الواقعة فى عقار بدائرة قسم شرطة المقطم، باستخدام أسلوب "التسلق". وبعد استدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات التى تم سرقتها منه، واتهم المجرم بالسرقة.