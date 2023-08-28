جولة حرة لقافلة البحوث الإسلامية الدعوية على المقاهي في بورسعيد

أجرت القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، جولة حرة على مقاهى وكافيتريات محافظة بورسعيد لنشر الوعى الدينى والفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم لدى المواطنين، فى يومها الثالث على التوالى بالمحافظة.

قال محمد عفيفى، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، أن القافلة الدعوية موفدة من منطقة وعظ السويس، تبعا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لتبادل القوافل الدينية الدعوية وانتشارها فى كافة محافظات وربوع مصر لنشر الفكر الدينى الوسطى المعتدل وتصحيح المفاهيم لدى المواطنين.

وأضاف "عفيفى"، أن القافلة الدعوية بدأت أعمالها من يوم السبت 26 أغسطس وتستمر إلى يوم السبت 2 سبتمبر المقبل، وتهدف لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات وبيان حرص الإنسان على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأوضح مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، أن القافلة قامت بزيارة عدد كبير من الأماكن الحيوية بالمحافظة منها المتحف الحربى ومركز شباب اكتوبر وطافت بالعديد من المساجد فى حى الزهور، وستقوم بزيارة دار تحسين الصحة، مؤسسة النور والأمل، والتثقيف الفكرى والدفاع الاجتماعى، ودار المسنين.

وتتناول القافلة الدعوية لوعاظ الأزهر الشريف خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد موضوعات هامة حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، التاجر الامين، الكلمة الطيبة وأثرها فى المجتمع، وعلاقة الاخلاق الاسلامية بالبيئة.

وتضم القافلة الدعوية 8 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف منهم 5 وعاظ من منطقة وعظ السويس وهم : فايز مصطفى وعبد المحسن لطفى، الشيخ محمد رفعت، أحمد محمد، والشيخ أحمد فتوح، ومن منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية الواعظة أفنان عبد الحليم، والواعظ عبد الرحمن الصياد، ومن الأمانة العامة بمجمع البحوث الإسلامية عمرو عشرى رمضان.