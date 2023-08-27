قافلة مجمع البحوث الإسلامية الدعوية بالسويس تزور بورسعيد.. صور

استقبلت منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفى، القافلة الدعوية من منطقة وعظ السويس، تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وقال الشيخ محمد عفيفى، أن القافلة الدعوية بدأت أعمالها من يوم السبت 26 أغسطس وتستمر إلى يوم السبت 2 سبتمبر المقبل، وتهدف لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات وبيان حرص الإنسان على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وأضاف مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، أن القافلة زارت اليوم المتحف الحربى بالمحافظة، وستقوم بزيارة دار تحسين الصحة، مؤسسة النور والأمل، والتقيف الفكرى والدفاع الاجتماعى، ودار المسنين.

وتتناول القافلة الدعوية لوعاظ الأزهر الشريف خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد موضوعات هامة حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، التاجر الامين، الكلمة الطيبة وأثرها فى المجتمع، وعلاقة الأخلاق الإسلامية بالبيئة.

وتضم القافلة الدعوية 8 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف منهم 5 وعاظ من منطقة وعظ السويس وهم الشيخ فايز مصطفى والشيخ عبد المحسن لطفى، الشيخ محمد رفعت، الشيخ احمد محمد، والشيخ أحمد فتوح، ومن منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية الواعظة أفنان عبد الحليم، والواعظ الشيخ عبد الرحمن الصياد، ومن الأمانة عمرو عشرى رمضان.