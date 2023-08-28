جامعة العريش تستعد لإنشاء أول كلية بوسط سيناء والتجهيز لزراعة البن بالعريش

كشف الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن استعداد الجامعة لمضاعفة أعداد كلياتها بكلية هندسة بمنطقة وسط سيناء، والتنوع فى الزراعات الاقتصادية الجديدة بزراعة البن بمزرعة الجامعة بالعريش.

وأوضح رئيس جامعة العريش، أن جامعة العريش بدأت بعدد 7 كليات رئيسية، ثم تم إنشاء 3 كليات جديدة هى الطب البيطرى والطب البشرى والحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، وباقى كلية الهندسة، كما تم إضافة عدة برامج مميزة داخل الكليات للتغلب على الموارد داخل الكلية.

وقال إنه تم الاتفاق على اختيار منطقة وسط سيناء كمكان أمثل لإقامة كلية الهندسة، لتوفر الشروط والمعايير، خاصة وانها تمثل مستقبل مصر تحت مسمى الهندسة والموارد الطبيعية، كما تم عمل برنامج مميز للعلوم الطبيعية بكلية العلوم، إلى حين انشاء كلية الهندسة.

وأشار إلى أنه نظرا لعزوف الطالب عن كلية التربية الرياضية، بسبب عدم وجود توظيف، فقد بدأنا العمل فى تشجيع الدراسات العليا، وامكانية الحصول على درجة البكالوريوس فى التخصص البينى بين الكليات المعنية للجمع بين علاج طبيعى، والتربية رياضية ودخول فى عمليات التدريب فى مرحلة التعليم ماقبل الجامعى لتأهيل المدرس بتطوير المهارات، وتطوير المقررات الدراسة، وعودة نظام التربية العملى للإشراف على المدرس، وتنفيذ برامج تدريب تحويلى.

وقال أن مهارات الخريج لا تقاس حاليا بالشهادة، بل بالمهارات والامكانيات والتدريب وتكنولوجيا المعلومات التدريس أثناء العام الدراسى وفى الفترة الصيفية.

وعن دور الجامعة التنموى، ودورها فى خدمة المجتمع، أكد على أنه تم تنفيذ قافلة متكاملة تستهدف مبادرة حياة كريمة السكاسكة، بالاشتراك مع خمس جامعات من شرق الدلتا ضمت" تخصصات طب بشرى وطب بيطرى وتمريض والزراعة وعلوم انسانية"، إلى جانب تنظيم قوافل بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد على أنه تم زراعة سلالات من افضل شتلات الليمون والعنب والزيتون، كما سيتم زراعة البن لأول مرة بمزرعة جامعة العريش فكرة وزارة الزراعة، وتم جلب تقاوى البن عن طريق لجنة متخصصة اسفل الموالح.

كما تم إعادة عصر الزيتون لاستخراج الزيت بفكر استثمارى بإعادة استخدام مخلفات، كما تم إنتاج أصناف من القمح تعطى إنتاجية عالية تصل إلى 21 أردب على الفدان القمح والشعير، وهناك خطة التوسع فى الثروة الحيوانية من الابقار والماعز بعد توافر الأعلاف اللازمة للتربية.

وقال إنه تم إعداد خطة لاستخراج من 500 إلى 1000 كيلو أسماك كل أسبوع من مزرعة الأسماك الانتاجية منها: أسماك البلطى والبورى والحنشان والدنيس والشباب الأحمر بإجمالى نحو 30 طن سنويا، لافتا انها تعد من اجود أنواع الأسماك كونها تتغذى على مراعى طبيعية تعادل الأسماك المنتجة من بحيرة البردويل، وخلال عامين سيتم توفير احتياجات المحافظة.

وقال إنه يمكن اقامة مشاريع صغيرة على الأسماك بإعادة استخدام مياه الصرف المحملة بالاسمدة الطبيعية، بحيث تغطى المزارع بالمياه المسمدة، مشيرا إلى أنه سيعاد تنفيذ مشروعات تربية الدواجن والسمان والأرانب بعد توفير الأعلاف والتغلب على مشكلة التغذية.

وأكد على أن الجامعة أرسلت خطابا لمكتب التنسيق بموافقة مجلس الجامعة فى شهر إبريل الماضى لإتاحة مقاعد لطلبة الأزهر والتعليم الفنى الالتحاق بكليات الجامعة لتلافى مشكلات الأعوام السابقة موضحا به الاعداد المطلوبة بكل كلية.

وقال إنه تم الانفاق مع وزيرة التضامن على صرف مبلغ ألف جنيه منحة للطالب المتفوقين تصرف شهريا وتم توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات وتنظيم دورات الشمول المالى والتسويق، كما تقرر صرف مبلغ 15 الف حنية ضمن مشروع تكافؤ الفرص للطالب الذى يريد اقامة مشروع متناهى الصغر لتوفير مصدر دخل يعينه على استكمال التعليم.

كما يجرى تطوير البوابة الرئيسية للجامعة طراز إسبانى عربى، وتعمل بنظام البصمة، وتصوير كاميرات والافتتاح فى أكتوبر القادم.

ويجرى العمل فى مبانى المدن الجامعة لاستقبال الطلاب العام الجديد، وتم تخصيص 200 متر لإقامة مركز ابداع مصر الرقمى مزود بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا، والذى سينقل سيناء عالميا والافتتاح أكتوبر القادم بحيث يتم تدريب الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأبناء سيناء على التحول الرقمى وريادة الأعمال.