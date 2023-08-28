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"مركز إبداع مصر الرقمية" أحدث مشروعات خدمة التعليم والمجتمع بجامعة العريش

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:00 ص
"مركز إبداع مصر الرقمية" أحدث مشروعات خدمة التعليم والمجتمع بجامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت جامعة العريش بشمال سيناء، أول خطوات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن المركز تم إطلاق بدايته بتوفير مساحة 2000 متر بحرم جامعة العريش لقيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشائه بهدف توفير التدريب العملى لطلاب شمال سيناء لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية، ودعم الإبداع وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وتوفير الخدمات الرقمية التى تحتاجها المحافظة.

أضاف أن المركز سيضم متخصصين يقدمون الخبرة والتدريب عالى الجودة فى اللغات وتكنولوجيا المعلومات لأبناء سيناء من طلاب وخريجى الجامعة والجامعات المختلفة.

اشار انه سيتم تجهيز المقر بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبى الجامعة والمواطنين، لافتا أن تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز إبداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الإبداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة.

وقال رئيس جامعة العريش، أن الجامعة كانت أطلقت خلال الاجازة الصيفية فعاليات التدريب الصيفى لطلاب جامعة العريش والطلاب قاطنى شمال سيناء، اشتملت مسارات التدريب الصيفى المقدمة لطلاب الحاسبات والمعلومات والهندسة على الشبكات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، مقدمة عن طريق هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومى للاتصالات NTI، وتم قبول كافة الطلاب المتقدمين لهذه المنح من طلاب الجامعة وقاطنى شمال سيناء لرفع المهارات والخبرات وتهيئة الطلاب وشباب سيناء على متطلبات واحتياجات سوق العمل.

 


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