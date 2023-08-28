اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-8-2023

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-8-2023 دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الفراخ عند مستوي 55 جنيها تسليم أرض المزرعة بعد هبوط أمس الأول 3 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيها.
 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الدواجن يشهد استقرار ملحوظ بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.
 
وأشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن سعر كرتونة البيض في المزرعة فتسجل 114  جنيها وتصل المستهلك 127 إلى 132 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 121 جنيها وتصل المستهلك بسعر 137 إلى 142 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 116 جنيها وتصل المستهلك 132 إلى 137 جنيه
 
 
 
 

 


الدواجن

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم



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