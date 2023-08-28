الصحة: إطلاق مبادرة جديدة لإعطاء جرعات ضد الطفيليات العام الدراسى المقبل

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى، عن أن التغيرات المناخية تؤثر على الغذاء والذى يؤثر بدوره على صحة الإنسان، موضحًا أن مصر أطلقت الإطار الإستراتيجي للصحة الواحدة، ومن أهم محاوره التغذية وسلامة الغذاء بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية وشركاء التنمية من منظمة الفاو، ومنظمة الصحة العالمية، ومصر في هذا المجال تقوم بمبادرات كبيرة مثل فحص الأنيميا لطلبة المدارس، ونقوم حاليًا بها للحفاظ على صحة الأطفال في المدارس، والتي بدأت من 3 سنوات.

وقال، إن هناك مبادرة سيتم اطلاقها العام الدراسى المقبل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعطاء جرعات ضد الطفيليات لأنها تؤثر على التقزم وتؤثر أيضًا على الإصابة بالأنيميا، موضحًا أننا شركاء مع منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة من أجل تحقيق سلامة الغذاء وتوفير التغذية السليمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال إطلاق المديرين الإقليميين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إطارًا رائدًا للتعاون الإقليمي للأمم المتحدة في مجال التغذية كجزء من جهودها التعاونية لمعالجة قضية سوء التغذية الملحة في المنطقة.

وتمثل هذه المبادرة المهمة التي تم إطلاقها في القاهرة، علامة بارزة في الالتزام المستمر للوكالات الأربع لتوحيد جهودها وخبراتها في دعم البلدان لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات فعالة وفي سريعة بشأن التغذية.

ويهدف إطار العمل إلى تسهيل الدعم المشترك والتعاون والتنسيق الفني المنظم على المستوى الإقليمي لتسريع العمل بشأن التغذية في بلدان المنطقة.