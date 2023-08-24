تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 678 شاحنة و557 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 331 شاحنة و497 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 347 شاحنة و60 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل فيما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة امل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للثلاث سفن وهي بريدج ، سينا وايلة، يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة.

بينما تغادر السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة الي جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1430 راكب بموانئها.