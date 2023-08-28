تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين لـ 6 سبتمبر المقبل

كتب كريم صبحى

قرر ت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش تأجيل محاكمة سيدتين لجلسة 6 سبتمبر، بتهمة النصب على المواطنين.

البداية كانت أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.