بسبب فلاشة ألعاب.. استمرار حبس قاتل صديقه داخل سايبر بالوراق 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم ب قتل صديقه داخل سايبر لالعاب الفيديو بمنطقة الوراق بسبب الخلاف على فلاشة.

تسلمت النيابة العامة بالجيزة التقرير المبدئى للطب الشرعى فى واقعة مقتل طالب داخل سايبر فى الوراق على يد صديقه بسبب الخلاف على فلاشة ألعاب.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمحل السايبر لكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مالك المحل، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرة القتيل، حيث وجهوا اتهاما لمرتكب الجريمة، بقتل المجنى عليه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وذكر أنه خلال تواجده بسايبر فى الوراق، نشب بينه خلاف وبين المجنى عليه، متعلق بفلاشة ألعاب، وتطور الخلاف بينهما لمشاجرة، مما دفعه للحصول على سكين من البوفيه، وطعن المجنى عليه بها.

وشرح المتهم كيفية ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى قتل الضحية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجنى عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.