انطلاق قمة الاستدامة والاقتصاد الدائرى 2023 فى واشنطن 5 أكتوبر المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق قمة الاستدامة والاقتصاد الدائرى 2023 في 5 أكتوبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستستضيف غرفة التجارة الأمريكية قمة الاستدامة والاقتصاد الدائري لعام 2023 في المقر الرئيسي في واشنطن العاصمة.

وذكرت الغرفة the U.S. Chamber of Commerce على موقعها الرسمي أنه سيجمع هذا الحدث السنوي قادة استدامة الشركات والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والمنظمات غير الربحية والأكاديميين والمبتكرين للتأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات في الاستدامة ومشاركة أفضل الاستراتيجيات والسياسات الفعالة.

يشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ستنظم، يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل منتدى اقتصادى لدعم المواهب ، موضحة على موقعها الرسمي أن الاقتصاد يتغير بسرعة، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التغيير، ونحن نرى هذا في التقنيات الناشئة وتأثيرها على كل جزء من حياتنا، حيث إن الموهبة هي مفتاح النجاح الاقتصادي لبلادنا، وازدهار مجتمعاتنا، وقدرة شركاتنا على البقاء قادرة على المنافسة ، وبالتالي سوف نتنافس كأمة على المواهب، وأنظمتنا الحالية لتنمية المواهب ليست مناسبة للغرض.