اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب: نسبة ملء مخزون السدود الرئيسية بالبلاد تبلغ 27.2 %

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:15 م
المغرب: نسبة ملء مخزون السدود الرئيسية بالبلاد تبلغ 27.2 % المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة التجهيز والنقل والماء المغربية اليوم الاثنين أن حجم مخزون السدود الرئيسية في المغرب وصل إلى أكثر من 4.37 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تبلغ 27.2 %.

ووفقًا للتقديرات اليومية لحجم المياه في السدود، فإن حجم المخزون الحالي للسدود في هذه الفترة من العام يتجاوز بقليل ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت حينها حوالي 4.19 مليار متر مكعب بنسبة ملء تعادل 26%.

وتشير البيانات إلى أن حجم المياه في السدود هذا العام يظل قريبًا من مستويات من العام السابق حيث عانى المغرب من حالة من الفقر المائي بسبب تغير المناخ.


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