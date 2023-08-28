المعمل الكيميائي يحدد مصير تاجر مخدرات سقط بـ"الفودو" قبل ترويجه في الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مواد مخدر ة بحوزة كمية من مخدر الفودو، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات تمهيدا لإحالة اوراق القضية إلى المحكمة الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بتحصله على المضبوطات من مسجل خطر، كشف عن هويته، للاتجار بها، وترويجها بين المتعاطين من عملائه، كما اعترف بتوصيل المخدر لزبائنه عقب التواصل معهم هاتفيا، بواسطة دراجة نارية.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة تاجر مواد مخدرة، ترويج كمية من مخدر الفودو بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية مسجل خطر، تحصل منه على المخدر، ليتولى توزيعها بين المتعاطين من عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتباشر النيابة التحقيق.