اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:01 م
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:32 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ح " عامل و" ع.ن.' عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين  بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين  وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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