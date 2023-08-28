اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:18 م
المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضى، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ق . و )، تهمة التعدى بالضرب على المجنى علبه ( خ . ع )، بأن وجه إليه ضربة استقرت بالجانب الأيسر من البطن محدثا إصابته بعاهة مستدبمة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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