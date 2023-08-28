المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضى، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ق . و )، تهمة التعدى بالضرب على المجنى علبه ( خ . ع )، بأن وجه إليه ضربة استقرت بالجانب الأيسر من البطن محدثا إصابته بعاهة مستدبمة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.