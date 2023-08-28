المشدد 5 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، البوم الاثنين بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل، و3 سنوات لآخر، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لإحرازهما مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين بقصد الاتجار، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ج . م 29 عاما ) عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" بقصد الاتجار، وسلاحا ناريا "بندقية آلية " وذخائر، و ( م . ج 44 عاما ) عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا " الميثامفيتامين" بقصد الاتجار، وسلاحا ناريا وذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهما، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.