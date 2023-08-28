اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لسيدة وآخرين لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:07 م
السجن 5 سنوات لسيدة وآخرين لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لثلاثة أشخاص بينهم سيدة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، و سامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ع . ى 46 عاما ) عامل،و ( م . ج 26 عاما ) عامل، و ( ش . ح 35 عاما ) حاصلة على دبلوم، تهمة تكوين تشكيلا عصابيا بغرض الاتجار فى المخدرات، وإحراز جوهرا مخدرا " الميثامفيتامين"، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهم، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

البلينا

المخدرات



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