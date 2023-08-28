"القومى للمرأة" بكفر الشيخ: استخراج 76 ألف بطاقة رقم قومى مجانا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أن الفرع تمكن فى غضون عدة سنوات من استخراج 76 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات وذوى الهمم، بقرى المحافظة، وخاصة قرى حياة كريمة بمطوبس، والتى تشهد إنشاء 603 مشروعا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى.

وأضافت الدكتورة أمانى شاكر، لـ"اليوم السابع"، لأن فرع المجلس حريص على تنفيذ مشروع " بطاقتك حقوقك " الذى ينفذها المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكدت شاكر، أن فرع المجلس يتوجه للقرية التى يتم تحديدها مسبقا، للإعلان قبلها عن تواجد الحملة بها، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات وذوى الهمم والفتيات، ونتوجه لمنازل كبار السن والمرضى، تخفيفا عنهم، لصعوبة انتقالهم لمقر الحملة بالقرية.

وأضافت أمانى شاكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يقدم كل الدعم لتيسير انتقال السيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، للانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن مجانا، وأنه تم اكتشاف عدد كبير من السيدات من السيدات كبار السن بالمحافظة لم يستخرجن بطاقات شخصية من قبل، تم استخرجها لهن، وكذلك السيدات غير المقيدات فى السجلات الرسمية فى قرى مركز مطوبس التابعة لمبادرة "حياة كريمة" وجميع قرى ومدن المحافظة، تم على الفور تسجيلهن فى السجلات الرسمية بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والأحوال المدنية واستخراج البطاقات لهن، بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ.