"الغربية للفنون الشعبية" تقدم عرضا فولكلوريا على مسرح الأنفوشى بالإسكندرية

الأسكندرية جاكلين منير

شهد قصر ثقافة الأنفوشى عرضا فنيا جديدا خلال الأسبوع الأخير من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بمحافظة الإسكندرية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية مجموعة متميزة من التابلوهات الاستعراضية التي تعبر عن التراث الشعبي بالمحافظة منها "الذكر، الفلاحي، سوق النحاس، حمص بلدنا" بقيادة كابتن رامي جوهر، وبمصاحبة المايسترو محمد العربي، هذا إلى جانب فقرة التنورة التي تفاعل معها الجمهور.

وضمن فعاليات تلك المبادرة المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، يتجدد اللقاء مع فرقتي بورسعيد والأقصر للفنون الشعبية في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح القصر، مجانا لجماهير الثغر والمصطافين.