كورال أطفال الأنفوشي يقدم روائع الطرب ضمن ليالي المبادرة الصيفية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي حفلا غنائيا جديدا ضمن العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال الأسبوع الأخير من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بالثغر.

أحيا الحفل فرقة أطفال كورال وطلائع الأنفوشي بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، وتغنت خلاله بباقة متميزة من أغاني الطرب الأصيل، شهدها عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وقدمت بها "إحنا طلائع الغد، حلوين من يومنا٩ والله، مكتوبلي أغنيلك، محسبوكو انداس، النهر الخالد، يالا بينا يالا، أصحابي وصحباتي، بابا حبيبي، سوسة"، هذا إلى جانب ميدلي للفنان إسماعيل ياسين، ليأتي الختام مع أغنية ارسم قلب وسط تفاعل كبير من الحضور.

وضمن فعاليات المبادرة المستمرة حتى نهاية الشهر الحالي، والمقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تستأنف فرقتا بورسعيد والأقصر للفنون الشعبية عروضهما الفنية غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح القصر، مجانا لجماهير الثغر والمصطافين.