العثور على جثة شخص داخل قطعة أرض في دار السلام

لقى شخص مصرعه بعد الدخول في مشاجرة مع 5 أفراد بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بمنطقة دار السلام، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بوجود جثة متوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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