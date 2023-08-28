العثور على جثة شخص داخل قطعة أرض في دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعد الدخول في مشاجرة مع 5 أفراد بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بمنطقة دار السلام، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بوجود جثة متوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.