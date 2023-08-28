السويد تتهم مواطنا من أصول روسية بالتجسس لصالح موسكو

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وجهت السلطات السويدية، اليوم الاثنين اتهاما لمواطن سويدي من أصل روسي بجمع معلومات لصالح جهاز المخابرات العسكرية الروسية، على مدار عدة سنوات.

وقالت هيئة الادعاء السويدية إن سيرجي سكفورتسوف (60 عاما)، متهم بالقيام "بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن سكفورتسوف "قام سرا في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 22 نوفمبر 2022 باستخدام وسائل احتيالية بأنشطة لصالح الدولة الروسية بهدف الحصول على معلومات حول ظروف قد يعرض الكشف عنها إلى قوة أجنبية أمن السويد للخطر".

وقال ممثلو الادعاء إن سكفورتسوف استخدم أعمال الاستيراد والتصدير الخاصة به للحصول على التكنولوجيا بشكل غير مشروع وتسليمها إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة سكفورتسوف في الرابع من الشهر المقبل.

كانت السلطات السويدية قد اعتقلت سكفورتسوف في نوفمبر الماضي مع زوجته في عملية مداهمة نفذت قبل الفجر خارج العاصمة ستوكهولم باستخدام طائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك، ثم تم لاحقا الإفراج عن زوجته دون توجيه اتهامات إليها بعد تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.