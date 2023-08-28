بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى زوزانا تشابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.
كما أوفد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية السلوفاكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى زوزانا تشابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.
كما أوفد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية السلوفاكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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