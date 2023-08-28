الذرة الشامية منورة الغيطان.. بدء حصاد المحصول مع ارتفاع إنتاجية الفدان.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

الذرة الشامية إحدى المحاصيل الصيفية، التى تتميز بقصر مدة بقائها فى الأرض ويصل عمرها إلى 90 يوما، وهو واحد من أهم المحاصيل الصيفية مثل الفول الصويا، خاصة أنه يستخدم فى صناعة الخبز، وكذلك علف للماشية والطيور، وكذلك يتم تخزينه فى المنازل مثل محصول القمح، وقد بدأ المزارعون فى محافظة المنيا موسم حصاد المحصول.

قال مرتجى صلاح أحد المزارعين، إن محصول الذرة الشامية مبشر بالخير هذا الموسم، حيث ترتفع فيه إنتاجية الفدان بحوالى نصف أردب فى كثير من الزراعات، عن الموسم الماضى، وهذا المحصول هام جدا بالنسبة للمزارعين خاصة لدخوله فى صناعة الخبز المنزلى وأعلاف الماشية.

وعن مواعيد الزراعة والحصاد قال مرتجى أن زراعة الذرة الشامية تكون دائما عقب حصاد محصول القمح وهو المحصول المبكر بينما المتأخر يتم زراعته بعد البرسيم أو بعض الخضروات مثل البطاطس، ومدة بقائه فى الأرض حوالى 90 يوما، بعدها يبدأ موسم الحصاد.

وأضاف أن الذرة الشامية يتم زراعتها فى الأرض الطينية وكذلك الأرض الرملية، لذلك هناك توسع فى زراعة المحصول فى الأعوام السابقة، خاصة مع اهتمام الدولة بالزراعة وأهم ما يميز الذرة الشامية دخوله فى بعض الصناعات مثل صناعة الزيوت والخبر.

وقول بدر كمال احد المزارعين أن المزارعين دائما حريصين على زراعة مثل تلك المحاصيل لأنها تعد محاصيل استراتيجية للمزارعين، يقومون بتخزينه من العام للعام أما لاستخدامه فى الخبز أو حتى بالبيع فى حالة الاحتياج، لذلك تتوسع زراعة الذرة الشامية بالمنيا بمختلف المراكز التسع.

وأشار أن طريقة حصاد الذرة الشامية مختلفة حيث يتم نظافة عود الذرة من الأوراق على عدة مرات وتركها معرضه للشمس لفترة ثم يبدأ جنى المحصول من خلال العمال ووضعه فى الأجولة الباستكية وتحميله بعد أن يتم تعرضه للشمس بعد التقطيع، وهو من المحاصيل سهلة الزراعة والحصاد.

ومن ناحيته قال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة أن الدولة تولى أهتماما كبيرا بمحصول الذرة الشامية والفول الصويا على أساس أنها محاصيل استراتيجية تدخل فى إنتاج الزيوت، كما كانت هناك متابعة مستمرة للمحصول من قبل مديرية الزراعة منذ بداية الزراعة حتى موسم الحصاد، وتمت مكافحة الحشرات الضارة والآفات حفاظا على المحاصيل الصيفية.



الذرة الشامية منور الغيطان (1)



الذرة الشامية منور الغيطان (2)



الذرة الشامية منور الغيطان (3)



الذرة الشامية منور الغيطان (4)



الذرة الشامية منور الغيطان (5)