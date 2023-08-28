التعليم العالى: الطلاب الوافدون سفراء لمصر بعد التخرج والسياحة التعليمية استثمار

كتب محمد صبحى

قال الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي إن مبادرة السياحة التعليمية تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الهدف الرئيسي من السياحة التعليمية هو التحصيل العلمي واكتساب المعارف الضرورية وينتج عن ذلك القيام ببعض الأنشطة التعليمية.

وأضاف الدكتور شريف صالح خلال مؤتمر إطلاق إستراتيجية السياحة التعليمية في مصر المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والسفراء ، أن السياحة التعليمية تظهر بشكل واضح عند طلب الطلاب السفر إلى دول أخرى لتحصيل العلم ودراسة تخصصات لأنفسهم، مشيرا إلى أن أهمية السياحة التعليمية للبلد المستضيف والمضيف.

واستطرد، أن مسألة السياحة التعليمية ليست أعداد من الطلاب الأجانب يدرسون في بلادنا وإنما أداة تواصل بين مصر وبلاد الأشقاء والعمل على هؤلاء الطلاب من خلال جواني مختلف ويوجد جوانب مختلفة تعمل عليها الجامعات المصرية حتى يكون هؤلاء الطلاب سفراء لمصر في بلادهم عند العودة.

ولفت إلى تطوير الإدارة المركزية للوافدين باستحداث منصة ادرس في مصر لتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية والآسيوية، مؤكدا أن الاستثمار في السياحة التعليمية هو الاستثمار فى المستقبل ويعزز التفاهم السلمي بين الشعوب وتكوين شراكات استراتيجية بين الدول.