اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلق من مصر إطار التعاون الإقليمي لمواجهة سوء التغذية اليوم

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:31 ص
الأمم المتحدة تطلق من مصر إطار التعاون الإقليمي لمواجهة سوء التغذية اليوم فعالية الأمم المتحدة
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق منظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، اليوم الاثنين من القاهرة  اطار التعاون الإقليمي للأمم المتحدة في مجال التغذية ، بهدف معالجة سوء التغذية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
 
يحضر حفل إطلاق إطار التعاون الاقليمي وزراء الصحة والزراعة والتعليم والتضامن الاجتماعي وممثلين عنهم بالاضافة الي الممثلين الإقليميين وممثلي مصر لعدد من المنظمات الدولية والامنية الذين سيتبادلون وجهات النظر حول التقدم الذي أحرزته في تعزيز البيئة المواتية للتغذية، والدور المتصور لوكالات الأمم المتحدة في دعم احتياجات البلاد الغذائية، والمساعي المستقبلية..
 
ووفق تقرير "يونيسف 2023" هناك 6.9 مليون من المراهقات والنساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد في 12 بلدًا، ويواجهن أشد أزمة غذاء منذ عام 2020، التي تفاقمت الأزمة من جراء الحرب في أوكرانيا وحالات الجفاف والنزاعات وانعدام الاستقرار المستمرة في بعض البلدان.
 
ووفق الصحة العالمية، ترتبط نسبة 45% تقريبًا من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنقص التغذية، ويحدث معظم هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفي الوقت ذاته تتزايد نسبة فرط الوزن والسمنة بين الأطفال في هذه البلدان
 
 

الامم المتحدة

يونيسف

سوء التغذية

القاهرة

مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب

الجمعة، 25 أغسطس 2023 11:09 ص

الأمم المتحدة تعيد فتح قصرها في جنيف بعد "خطر أمني"

الجمعة، 25 أغسطس 2023 10:03 ص

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بالاعتراف بالروهنجيا كجزء من سكان ميانمار

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:27 م

الأمم المتحدة تدين الهجمات على مرافق تخزين الحبوب فى أوكرانيا

الخميس، 24 أغسطس 2023 03:06 م

الأمم المتحدة: يمكن استخدام مياه الصرف الصحى لتوفير الطاقة لنصف مليار شخص

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة