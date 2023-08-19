سير امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت اليوم السبت امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أن قيادات التعليم الأزهرى بالمنطقة تابعت صباح اليوم بدء الامتحانات، وتابع الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ، و ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات ، لجنة مجمع معاهد العريش الجديد واطمئن على انتظام اللجنة وتواجد كافة الأعضاء من الندب الداخلى أو الخارجى وتوفير الخدمات الأمنية والصحية، توفير المناخ المناسب للطلاب .

وعدد الطلاب والطالبات للقسم الادبى 149 طالب وطالبة ، و الطلاب والطالبات للقسم العلمى 50 طالب وطالبة، ويؤدون الامتحانات فى عدد 4 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

و أدى طلاب القسم الادبى امتحان مادة الفقه والتوحيد ، وأدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه والجبر والهندسة الفراغية ولم تتلقى غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية اى شكوى تتعلق بالامتحانات.