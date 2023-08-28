افتتاح فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة بجامعة جنوب الوادى

قنا صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة تحت شعار سفراء الجنوب، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بإقامة هذه الفاعلية بجامعة جنوب الوادي بمشاركة 200 طالب وطالبة من جامعات جنوب الوادي، سوهاج، الأقصر، أسوان، مؤكدا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهارات الطلاب وتنمية خبراتهم و تبادل المعارف مع زملائهم، وحرص الدولة على توفير كافة الامكانيات لإعداد خريج متميز علميا وسلوكيا، كما حث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي.

وثمن الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر الدور الأكاديمي والتربوي لجامعة جنوب الوادي مؤكدا أن الصعيد يذخر بطاقات بشرية متميزة.

وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة، على أهمية الندوات التثقيفية التي يتضمنها الملتقى في تقديم المعلومات السليمة وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بالمشروعات القومية والتنموية.

وأشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بتنظيم جامعة جنوب الوادي لهذه الفاعلية بالتعاون مع المعهد وتقديم باقة متنوعة من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.

ووجه الفنان طارق الدسوقي، تحية لجامعة جنوب الوادي ومعهد إعداد القادة على التنظيم المتميز لهذا الملتقى الطلابي، كما أكد اهمية العمل على زيادة الوعي لمواجهة كافة المشكلات في مختلف القطاعات.

حضر الافتتاح الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، واللواء حافظ محمود الخبير الاستراتيجي، والفنان طارق الدسوقي.