اعرف الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية

1-استمارة كشف طبي -

2- بطاقه الترشيح

3- أصل شهادة الثانوية العامة

4- صور من شهادة الثانوية العامة.

5- أصل شهادة الميلاد المائية

6- 3 صورمن شهاده الميلاد المائية. -

7- عدد 3 صور من الرقم القومي.

8- عدد 8 صور شخصية للطالب.

9- استمارة التسجيل الإلكتروني موضح بها المستندات المرفوعة عليها.

10 - الموقف من التجنيد ( 6 أو 7 جند "مختومه" + 2 جند ) ويملى بها البيانات الخاصه بالطالب. مرفق بها صورة ثانوية عامة + صورة شهادة ميلاد + صورة بطاقة مدون عليها رقم تليفون للطالب.

بينما الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي هى بطاقة ترشيح للكلية واستمارة كشف طبي من الكلية وعدد 1 صورة شخصية - صورة بطاقة للطالب.