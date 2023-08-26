اعرف الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة بعد انتهاء فترة التنسيق والتقدم بالكليات، وفتح باب التقديم الورقى للطلاب، وينشر "اليوم السابع" الأوراق المطلوبة للكلية.
1-استمارة كشف طبي -
2- بطاقه الترشيح
3- أصل شهادة الثانوية العامة
4- صور من شهادة الثانوية العامة.
5- أصل شهادة الميلاد المائية
6- 3 صورمن شهاده الميلاد المائية. -
7- عدد 3 صور من الرقم القومي.
8- عدد 8 صور شخصية للطالب.
9- استمارة التسجيل الإلكتروني موضح بها المستندات المرفوعة عليها.
10 - الموقف من التجنيد ( 6 أو 7 جند "مختومه" + 2 جند ) ويملى بها البيانات الخاصه بالطالب. مرفق بها صورة ثانوية عامة + صورة شهادة ميلاد + صورة بطاقة مدون عليها رقم تليفون للطالب.
بينما الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي هى بطاقة ترشيح للكلية واستمارة كشف طبي من الكلية وعدد 1 صورة شخصية - صورة بطاقة للطالب.
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