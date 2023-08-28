اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الثاني بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تسلم الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023/2022لمعاهد منطقة الشرقية، بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99% بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية، 98% .

وقدم "الجنيدى"، التهنئة لجميع الناجحين من التلاميذ والطلاب وذويهم مطالبًا الناجحين ببذل مزيد من الجهد والمحافظة علي التفوق والنجاح ، كما وجه الشكر لجميع المعنيين بالشهاتين الابتدائية والإعدادية وعلى الأخص رئيسي لجنتي النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية، و من المقرر انتظام أعمال الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية الإعدادية للدور الثاني من اليوم ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات.

في سياق متصل، اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية اليوم الاثنين امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، وأشار الدكتور عبدالله حسين ، الوكيل الثقافي للمنطقة ، أن امتحانات الدور الثاني كانت في متناول الطالب المتوسط مما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد الشرقية .

جدير بالذكر أن طلاب القسم العلمي اختتموا امتحانات الدور الثاني بمادة الفيزياء ، بينما أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم بمادة التاريخ ولم تسجل غرف المتابعة أي َشكوي تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.