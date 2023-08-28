اعتماد المرحلة الثالثة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفنى وذلك بحد أدنى 145 درجة للتعليم الصناعى و 143 درجة الثانوى التجارى و 141للزراعى.

وتم اعتماد وفتح باب التقدم للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفنى خدمات بواقع 145 درجة للتعليم الصناعى و 140 درجة للتجارى والزراعى.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن التقديم الإلكتروني للمرحلة الثالثة والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي الفنى بدأ اعتباراً من 27 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجارى وذلك وفقاً للتنسيق المحدد، مشيرا إلى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية، حيث يتم التقديم على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى