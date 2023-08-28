التعليم تعقد اختبارا لقياس قدرات الطلاب فى الرياضيات دون استخدام آلة حاسبة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم عقد اختبارات مسابقة TOFAS للعام الثالث في الرياضيات، بمديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع الإدارات التعليمية، مشيرا إلي أن هذا الاختبار لتقييم قدرة الطالب علي الحل بطلاقة وإبداع في الرياضيات في أقل وقت وبدون استخدام الآلة الحاسبة.

وأوضحت الوزارة أن الفئة المستهدفة للاختبارات:

- الطلاب من الصف الثاني الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

- تقسيم المستويات وما يقابلها من صفوف دراسية.

- المستوي الأول : الصف الثالث الابتدائي.

- المستوي الثاني: الصف الرابع الابتدائي.

- المستوي الثالث: الصف الخامس والسادس.

-المستوى الرابع الصف الأول والثاني الإعدادي.

- المستوى الخامس الصف الثالث الإعدادي.

- المستوى السادس : الصف الأول الثانوي.

وأشارت الوزارة إلى أن طريقة الاختبار وكيفية، يتم تواجد الطلاب بقاعة الاختبار بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا لاستكمال إجراءات تسجيل اسم كل طالب بجانب الكود الخاص به.

- الاختبار مدته 4٠ دقيقة لاجابة عن 80 سؤال حسب كل مستوى.

- ممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة.

- الاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي و لغات ) .

- كل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الانترنت قبل الاختيار بيوم.

- يحظر استخدام جهازين للطالب.

- لا يوجد مواد علمية ولا اية ترتيبات اكاديمية او علمية مسبقة انما يعتمد الاختبار علي ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة.

وقالت إن أهمية الاختبارات يوفر التقييم النهائي بعد إجراء الاختبارات معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف مما يسمح لكل من الأباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي.

- يجد الطلاب التحدي محفزا لهم كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك يدعم مبدا التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه.

- يعمل الاختبار على اطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية فهو أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية.

- يستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الاكاديمية و الحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها.