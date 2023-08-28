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اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بإعفاء القطاع الصناعي من الضرائب يدعم المشروعات

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:39 م
اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بإعفاء القطاع الصناعي من الضرائب يدعم المشروعات مبنى اتحاد الصناعات
كتب محمد شرقاوى

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أشاد المهندس، بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، موضحًا أن المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية.
 
وقال بسيم يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، أمر في غاية الأهمية.
 
وتابع: نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، وهذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة.
 
وأوضح بسيم يوسف، أنه يتمنى التركيز على الصناعات الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات المتعددة، كما أن هناك 152 منتجا تم تحديدها سيتم العمل عليها، لافتًا إلى أن يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات.
 
وأشار بسيم يوسف إلى أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، مردفا أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها.

اتحاد الصناعات

الرئيس السيسي

القطاع الصناعي

الضرائب

المشروعات

الصناعة المصرية



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