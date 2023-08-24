اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يستقبل الفائزين بجوائز الجامعة

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:48 م
رئيس جامعة القناة يستقبل الفائزين بجوائز الجامعة جانب من اللقاء
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفائزين بجوائز الجامعة، وهم الدكتور فؤاد حسن الأستاذ المتفرغ  بكلية الزراعة، و الدكتور كمال عوده غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم، و الدكتورة هبه حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية ووحدة التحول الرقمي.
 
وقدم لهم التهنئة بحصولهم على جوائز الجامعة، مشيدا بدورهم الفعال في رفع شأن الجامعة عاليا في كافة المجالات العلمية و الإدارية و البحثية.
 
ويذكر أن الدكتور فؤاد حسن فاز بجائزة العطاء و الوفاء لعام 2022-2023، والتي يحصل عليها أساتذة الجامعة تقديرا لعطائهم المتميز طوال مدة خدمتهم بالجامعة، و مساهمتهم الفعالة في تطوير الأداء الأكاديمي والبيئي في خدمة المجتمع. 
 
بينما فاز الدكتور كمال عوده غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي بالجامعة للعام 2022-2023 والذي جاء بعنوان "الترشيح الطبيعي لامتداد مياه الشرب للتكيف مع التغيرات المناخية: إمكانية إنشاء مواقع جديدة على ضفاف ترعة الإسماعيلية - مصر ".
 
وفازت الدكتورة هبه حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية ووحدة التحول الرقمي على جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لعام 2022-2023.
 
وجاء عنوان البحث "دور التكامل بين أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج والتكلفة المستهدفة وتأثيرها في نجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة "

الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

المشروعات المتوسطة والصغيرة



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