إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام تروسيكل بالرصيف فى سيوة

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، إثر حادث اصطدام تروسيكل بالرصيف، على طريق المراقي في سيوة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى سيوة المركزي، لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

دخل مستشفى سيوة المركزي، المصابين في الحادث، صفيه عبدالله عبدالسلام "45 سنة " من قرية المراقى في سيوة، مصابة بتجمع دموى بالعين وكسر بالوجه، وتحويلها إلى مستشفى مطروح العام.

وعائشة أحمد على " 20 سنة " من المراقى، مصابة بجرح بفروة الرأس، خروج تحسن، ويوسف أحمد عمر " 25 سنة " من المراقى، مصاب بكدمة بالكتف وجرح سطحى بالقدم اليمنى، خروج تحسن، وهند عثمان عبدالله " 14 سنة " من المراقى، مصابة بكدمة باليد اليسرى، خروج تحسن، هاجر عثمان عبدالله " 13 سنة " من قرية المراقى كدمة بالرقبة، خروج تحسن، بعد تلقي الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.