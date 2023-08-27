إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه الحوامدية وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وضعت الإدارة العامة للمرور ، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى: