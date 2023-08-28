إصابة شخصين باختناق فى حريق داخل منزل ببنى سويف

أصيب شخصين باختناق، إثر حريق شب في منزل بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في سطح منزل مكون من طابقين، بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة السيطرة على الحريق، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران، فيما تمكنت أطقم سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، من إسعاف كلا من نورا سيد عبد الفتاح، 40 عامًا، و محمد فراج شعبان 45 عامًا، مصابتين باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق.