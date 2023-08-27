اليوم السابع
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نائب محافظ قنا يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:51 م
نائب محافظ قنا يشهد فعاليات البرنامج التدريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة نائب محافظ قنا يشهد فاعليات البرنامج التدريبي لأصحاب المشروعات الصغيرة
قنا صابر سعيد

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شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات البرنامج التدريبي لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة بمحافظة قنا والذي تنظمه إحدى الشركات بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.
 
وأشار نائب محافظ قنا، إلي أن البرنامج يستهدف تدريب الإدارة العليا والمتوسطة بالمصانع علي مدار يومين لمدة 15  ساعة علي 4 محاور رئيسة هي ( التسويق - الإدارة - الحسابات - المخاطر) لتنمية مهارات وإمكانيات أصحاب الأعمال وتمكينهم من الاستمرار والنمو بأعمالهم من خلال تقديم الدعم الفني أو الاستشارات الإدارية وغيرها من الخدمات المكملة والمناسبة لطبيعة العمل وذلك من أجل خلق المزيد من فرص العمل في مجال الصناعة.
 
يذكر أن الشركة تقدم تسهيل الإجراءات اللازمة للبنوك، بجانب تشجيع البنوك على التخفيف لعملائها ومد فترة التمويل وتعديل مدة السداد ومنح فترات السماح الطويلة كنوع من التيسير لدفع عجلة العمل وتيسير التمويل، بما يضمن قدرة الشركة على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة المتوقعة والقائمة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير، وفضلا عن انها الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومى والدولى الميسر له.
 
 

 


مشروعات صغيرة بقنا

برنامج المشروعات الصغيرة

نائب محافظ قنا

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