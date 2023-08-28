أوكرانيا: مقتل وإصابة 1620 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وذكرت القوات الجوية -في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن الجيش الروسي هاجم البلاد بصواريخ أُطلقت من البحر والجو ليلاً، وعلى وجه الخصوص، أطلق الروس أربعة صواريخ كروز من طراز كاليبر من البحر الأسود بالقرب من فيودوسيا.

وأضاف البيان أن الروس استخدموا صاروخي "جو-جو" موجهين من طراز (Kh-59)، حيث أطلقوهما من طائرتين من طراز (سوخوي-34) في اتجاه كريفي ريه من المجال الجوي للجزء الذي تم الاستيلاء عليه مؤقتًا من منطقة خيرسون، ونتيجة للعمليات القتالية، دمر المدافعون الأوكرانيون صاروخي "كروز" من طراز "كاليبر" وصاروخي "جو-جو" موجهين من طراز (Kh-59).

وفي منطقة بولتافا الأوكرانية.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية دميترو لونين -في بيان، اليوم- مقتل اثنين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين في هجوم صاروخي روسي على منشأة صناعية في منطقة بولتافا، الليلة الماضية.

وقال لونين: "نتيجة للهجوم الروسي، قُتل شخصان، وتم نقل شخصين إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، ولا يُعرف حاليًا مكان وجود شخصين آخرين".

وأضاف أنه تم تدمير المنشآة الصناعية بالكامل؛ بسبب الهجوم ولا تزال عمليات البحث وإزالة الأنقاض مستمرة.

وهاجم الروس منطقة بولتافا بـ 111 صاروخًا، و37 طائرة بدون طيار، منذ بدء الحرب واسعة النطاق.

وفي زاباروجيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية يوري مالاشكو- في بيان، اليوم- إن الجيش الروسي ضرب الإقليم 104 مرات، حيث استهدفت الضربات 27 منطقة.

وأضاف مالاشكو: "لقد تم شن 104 غارات خلال اليوم الماضي، وتضررت 27 منطقة، ونفذ الجيش الروسي 79 هجوما مدفعيا على أراضي مناطق هوليايبول وأوريخوف وأولهيفسكي وزاليزنيشن وبريوبرازينكا وبيلوهريا وتيميريفكا وبولتافكا وستيبوف وبلافني".

وأشار إلى أن الجيش الروسي نفذ ثماني غارات جوية على منطقة روبوتينو، وأطلق تسع هجمات من بأنظمة إطلاق متعددة على عدد من المناطق، كما هاجمت ثماني طائرات بدون طيار مناطق شاريفني ومالينيفكا وكاسيانسكي.

ووردت تقارير بشأن تدمير المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية، بينما لم يصب أي من سكان التجمعات، وفقا للبيان.



