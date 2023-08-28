أنشطة ثقافية متنوعة بمواقع فرع ثقافة الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وذلك فى إطار مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في إجازتنا" والإحتفال بالاعياد والمناسبات القومية، ونظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق قراءة كتاب أصدقاء الخير من سلسلة حكايات ومفاهيم قام بتنفيذ النشاط محمد ضاحى.

كما نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية، بالتعاون مع دار أحباب الرحمن للأطفال، مسابقة في الرسم وأكتشاف المواهب للأطفال، تنفيذ عبدالرحمن فراج، تحت إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

وفي بيت ثقافة التل الكبير، أقيم ورشة حكى مع الاطفال بعنوان الوقاية من أمراض الصيف ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير.

كما نظم قصر ثقافة الاسماعيلية محاضرة ضمن نشاط تثقيف فكري بعنوان "الدمج في المدراس خطوة إيجابية"، تعاملت كريمة عمران مع اطفال يعانون من صعوبة التعلم ولمس مدي تطورهم الذهني من خلال الاندماج الدراسي.